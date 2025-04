Senator VS ontmoet onterecht gedeporteerde man in El Salvador

In eerste instantie werd Van Hollen de toegang tot de gevangenis geweigerd door de Salvadoraanse regering. Volgens Van Hollen zei de Salvadoraanse vicepresident Felix Ulloa dat zijn land Abrego Garcia niet vrijlaat omdat de Amerikaanse regering heeft betaald om hem gevangen te houden.

Volgens zijn advocaten verliet Abrego Garcia El Salvador op 16-jarige leeftijd om te ontsnappen aan bendegeweld. In 2019 kreeg hij toestemming om in de VS te blijven wonen. Hij is in beide landen nooit aangeklaagd of veroordeeld voor een misdrijf.

Ambtenaren van de regering-Trump beweren dat hij een illegale migrant is, een bendelid en betrokken is bij mensenhandel, zonder hiervoor bewijs te leveren.