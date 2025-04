Vicepremier: Oekraïne en VS tekenen stuk over mineralendeal

Svyrydenko schreef op X dat de ondertekening van het memorandum de weg vrijmaakt voor een economische partnerschapsovereenkomst en de oprichting van het Investeringsfonds voor de wederopbouw van Oekraïne.

„Ondertussen werken we verder aan de overeenkomst zelf. Er is nog veel werk te doen, maar het huidige tempo en de aanzienlijke vooruitgang geven reden om te verwachten dat het document zeer nuttig zal zijn voor beide landen”, aldus Svyrydenko op X.

De overeenkomst moet de VS toegang geven tot een deel van de grondstoffen in Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn land zo wordt gecompenseerd voor de steun aan Oekraïne sinds de Russische invasie. Svyrydenko stelt dat het akkoord goed is voor de economische groei van beide landen.