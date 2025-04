Trump verwacht volgende week mineralendeal rond te hebben

„We hebben een deal over mineralen die naar ik aanneem donderdag ondertekend zal worden. Volgende donderdag”, zei Trump. „En ik ga ervan uit dat ze zich aan de afspraak zullen houden.”

Zo’n deal zou eigenlijk eerder dit jaar al worden ondertekend. Dat ging toen niet meer door nadat Trump in het Witte Huis was uitgevallen tegen zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Daarop is opnieuw onderhandeld.

Zelensky liet zich donderdag positief uit over het verloop van het overleg. „De intentieverklaring zou vandaag online ondertekend kunnen worden”, zei hij in Kyiv.

Het is onduidelijk wat in de tekst staat die nu op tafel ligt. In een uitgelekt voorstel stond eerder dat inkomsten uit Oekraïense grondstoffen aangewend zouden worden om de VS te compenseren voor hun steun aan het Oost-Europese land.