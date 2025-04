Provincies stellen na eerder uitstel nieuw wolvenplan vast

Het wolvenplan vervangt het document dat in 2019 was opgesteld en vier jaar later werd geactualiseerd. Het aantal wolven in Nederland is sindsdien flink toegenomen. „Dat roept uiteenlopende reacties en emoties op: er is enthousiasme over de komst van wolven als teken van natuurherstel, maar er zijn ook zorgen over de veiligheid van mensen en dieren. Het wolvenplan is aangepast op die ontwikkelingen”, aldus uitvoeringsorganisatie BIJ12.

De provincies zouden hun nieuwe aanpak drie maanden geleden al vaststellen, maar ze besloten daar eind vorig jaar meer tijd voor te nemen, omdat ze over enkele punten niet op één lijn zaten. Dat ging onder meer over de definitie van een probleemwolf en over wanneer dierhouders een vergoeding krijgen voor een wolvenaanval.