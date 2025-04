Coenradie heeft 500 miljoen nodig, anders loopt cellentekort op

De bewindsvrouw heeft „wel een gesprek te voeren” in de ministerraad en heeft „de nodige vragen”. Zonder extra geld is het volgens Coenradie niet mogelijk om strafverzwaringen door te voeren, zoals de coalitie wil.

Het dossier gevangenissen leidde de afgelopen maanden tot spanningen in het kabinet en de coalitie nadat Coenradie besloot om gevangenen in bepaalde gevallen eerder vrij te laten. De staatssecretaris kreeg er zelfs ruzie over met PVV-leider Geert Wilders, die Coenradie heeft gevraagd om in het kabinet te gaan. Een motie van coalitiepartij BBB om het plan van de bewindsvrouw terug te draaien, haalde net geen meerderheid.

De staatssecretaris denkt dat het niet helpt dat haar verzoek om geld een punt van discussie is geworden toen de coalitiepartijen onderhandelden over de voorjaarsnota. Zij vindt het namelijk een noodzakelijkheid en geen politieke keuze dat meer geld nodig is voor gevangenissen. „Want het is een beetje alsof je de leerplicht hebt, maar geen scholen”.