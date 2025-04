Sportondernemers ‘opgelucht’ over uitblijven hogere btw op sport

De sport- en beweegsector is „opgelucht en verheugd” dat de voorgenomen btw-verhoging op sport niet doorgaat. Dat laat Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) weten in een reactie op het akkoord over de voorjaarsnota. „Sporten blijft daarmee toegankelijk en betaalbaar voor miljoenen Nederlanders”, aldus de koepel voor sportondernemers.