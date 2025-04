Boze boeren zien stikstofplan provincie Zuid-Holland als sanering

Boze boeren hebben in het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag hun onvrede geuit over de stikstofplannen van de provincie. Tijdens een soms emotionele hoorzitting, die bijna vijf uur duurde, reageerden enkele tientallen vertegenwoordigers van de agrarische sector op de Samenhangende Aanpak Natuurherstel en Economie (SANE) die de provincie onlangs presenteerde. „SANE lijkt vooral te staan voor sanering van de agrarische sector en de voedselproductie”, zei een melkveehouder uit de Krimpenerwaard.