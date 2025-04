Woonbond vindt bevriezing sociale huren ‘succes’, maar wil meer

De Woonbond noemt de bevriezing van de huren in de sociale sector in 2025 en 2026 „een groot succes voor huurders”, maar uit ook kritiek op de plannen van de coalitiepartijen in de voorjaarsnota. De belangenbehartiger voor huurders wil minder grote huurstijgingen voor huurders in middeldure en vrijesectorwoningen.