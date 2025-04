Man uit Zwolle verdacht van onlinemisbruik 34 meisjes

In 2022 ging de politie langs bij de 34-jarige Daan F. nadat een vader aangifte had gedaan. De vader vond naaktfoto’s die zijn minderjarige dochter had verstuurd. F. uit Zwolle bleek de ontvanger. De politie vermoedde aanvankelijk dat F. zeker honderd slachtoffers had gemaakt. Uiteindelijk werden er 34 geïdentificeerd. Volgens het Openbaar Ministerie waren de slachtoffers tussen de 8 en 14 jaar.

Hij benaderde vooral jongere meisjes „omdat ze opdrachten sneller uitvoeren”, zei hij tegen de rechters.

De man benaderde de kinderen tussen juni 2021 en mei 2022. Het ging hem om een machtsgevoel, zei hij. „Ik heb toen nooit nagedacht over de gevolgen voor hen of voor hun omgeving.” Sommige meisjes stuurden die beelden uit angst dat hij boos zou worden. Hij heeft ze naar eigen zeggen nooit bedreigd. Een van de rechters vroeg hem of hij wellicht honderd slachtoffers heeft gemaakt. „Dat zou kunnen”, reageerde de verdachte.

De rechtbank trekt de hele dag uit voor deze zedenzaak.