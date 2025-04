Inspectie Justitie en Veiligheid waarschuwt drie incassobureaus

Daarnaast mankeerde er ook het een en ander aan de informatievoorziening aan mensen met een schuld over hulpmogelijkheden, zoals een betalingsregeling.

Sinds april vorig jaar controleert de Inspectie JenV of incassodienstverleners zich aan de wet houden. Van de tientallen bedrijven, groot en klein, voldeed geen enkel bezocht bedrijf volledig aan de eisen. Sinds begin dit jaar wordt strenger opgetreden tegen overtreders. Incassodienstverleners die hun zaken niet op orde hebben, riskeren een waarschuwing, boete of een last onder dwangsom.