Onduidelijkheid rond energiecontracten maakt goede keuze lastiger

Zo is het voor consumenten die een vast contract vroegtijdig willen opzeggen als ze bijvoorbeeld willen overstappen vaak onduidelijk hoe hun leverancier dat bedrag berekent. Daardoor kunnen mensen dit niet goed controleren en geen goede keuze maken, aldus de toezichthouder. Bij telefonische verkopen krijgen mensen daarnaast geen informatie over deze kosten of wordt gedreigd met hoge opzegkosten om een klant te houden.

Uit onderzoek blijkt ook dat tussenverkopers vaak niet duidelijk maken voor welke energieleverancier zij werken. Hierdoor weten klanten niet bij welke leverancier zij eigenlijk een contract afsluiten. Volgens de toezichthouder moet dit altijd duidelijk zijn.

De ACM heeft energieleveranciers erop gewezen dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn en dat ze klanten goed moeten informeren over de opzegkosten. De waakhond gaat verder met het onderzoek naar opzegvergoedingen en zegt maatregelen te nemen als leveranciers zich niet aan de regels houden.

De toezichthouder adviseert consumenten om nooit in te stemmen met een nieuw energiecontract als zij hierover worden gebeld en om nooit zomaar een volmacht te tekenen. Daarmee kan een tussenverkoper namens de consument een energiecontract afsluiten. Sluit alleen een contract af als je weet bij welke leverancier je dit doet en wat de voorwaarden zijn, raadt de ACM aan.