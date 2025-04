Tientallen vrouwen melden zwangerschap na koperspiraal

De meldingen kwamen binnen na een uitzending van het programma Radar van AVROTROS vorige maand. Dat meldde dat veel meer vrouwen ondanks het spiraaltje onverwacht zwanger waren geraakt dan bekend was. Het zou om meer dan honderd zwangerschappen gaan.

In de uitzending van Radar ging het over de Ballerine-spiraal. Bij 13 van de 47 zwangerschappen die in de afgelopen weken zijn gemeld, ging het om dat implantaat, aldus het RIVM.

Dat het aantal zwangerschappen bij Ballerine-spiraaltjes niet bekend is, komt doordat zwangerschap als een „verwachte bijwerking” in de bijsluiter staat. Daarom hoeft de fabrikant niets te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wanneer het gebeurt. Bovendien hoeven mensen geen melding te doen bij het MEBI, dat is vrijwillig.

Radar besteedt maandagavond opnieuw aandacht aan het Ballerine-spiraaltje. Meerdere vrouwen zeggen in de uitzending dat het implantaat vast kwam te zitten in hun baarmoeder. Toen iemand probeerde het te verwijderen, brak het.

De Ballerine-spiraal wordt in Nederland niet meer geplaatst. Het is niet bekend hoeveel vrouwen het voorbehoedsmiddel nog wel gebruiken.