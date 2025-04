Urker zussen komen om bij snorkelen op Aruba

Dat meldt nieuwsblad Het Urkerland. Een 52-jarige vrouw overleed waarschijnlijk aan hartfalen toen ze aan het snorkelen was. Mogelijk probeerde haar 49-jarige zus haar toen te helpen, maar ook zij raakte in ernstige problemen. De 49-jarige vrouw is in een ziekenhuis opgenomen, waar ze uiteindelijk ook overleed.

De van origine Urker zussen behoorden tot een in Urk bekende ondernemersfamilie in de internationale voedingsindustrie. De 52-jarige vrouw gaf leiding aan het in Kampen gevestigde Asia Express Food, een bedrijf dat handelt in Aziatische, Afrikaanse en Indiase producten.