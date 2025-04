XR: Schiphol legt activisten toegangsverbod van jaren op

In een opiniestuk in Het Parool schreef Simone Wiegman van XR over de toegangsverboden. Ze bevestigt zaterdagochtend dat 36 klimaatactivisten van Schiphol een brief hebben gekregen met de aankondiging van een toegangsverbod. Een deel van hen mag vijf jaar niet op „de beperkt toegankelijke” en „beschermde delen” van het luchthavengebied komen, voor een ander deel gaat het om tien jaar. De actiegroep denkt dat het om de delen van de luchthaven gaat waar je alleen met een boardingpass kunt komen.

XR deelt de twee brieven die de activisten hebben gekregen. Daarin wordt verwezen naar de actie van XR op 8 maart op Schiphol. Toen werden 67 activisten aangehouden, omdat ze niet op de toegewezen plek demonstreerden. De actievoerders stonden achter de veiligheidscontrole. Na hun weigering daar te vertrekken, werden ze aangehouden.

De actiegroep is van plan de toegangsverboden aan te vechten, laat jurist Willem Jebbink namens de organisatie weten. Wat XR precies gaat ondernemen wordt volgens hem uitgezocht.

Afgelopen week bleek dat een aankondiging van XR over een actie met boterzuur een 1 aprilgrap was. Zowel Jebbink als Wiegman zeggen zaterdag dat het nieuws over de toegangsverboden geen grap is.

In Het Parool noemt Wiegman de verboden „een gevaarlijke onderdrukking van het demonstratierecht”.

Schiphol is zaterdagochtend niet bereikbaar.