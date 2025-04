Kabinet in beroep in stikstofzaak Greenpeace om zorgen uitvoering

Het kabinet maakt zich „zorgen over de uitvoerbaarheid van het vonnis”, laat minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) op X weten. „Er is een grens aan wat de samenleving op korte termijn kan dragen”, schrijft ze. „Deze afweging heeft voor ons zwaar meegewogen in het besluit om hoger beroep in te stellen.”

In de wet staan verschillende doelen vastgelegd voor de stikstofneerslag. In 2030 mag de helft van de stikstofgevoelige natuur niet langer overbelast zijn door stikstof. Voor dit jaar gold een tussendoel van 40 procent, maar de rechter zag het missen van dat doel door de vingers omdat het kabinet daar nu niets meer aan kan doen.

Dat de rechter een dwangsom oplegde aan de overheid, werd gezien als opmerkelijk. De rechtbank zei er niet zonder meer vanuit te kunnen gaan dat het kabinet de doelen wel haalt, aangezien het eerdere doelen heeft gemist. Ook heeft dit kabinet de maatregelen en bijbehorende miljarden van voormalig natuurminister Christianne van der Wal (VVD) geschrapt.

Kort voor de Greenpeace-uitspraak kwam de Raad van State met het oordeel dat er minder makkelijk met stikstofruimte geschoven mag worden. Vanwege deze twee uitspraken heeft het kabinet een speciale ministeriële commissie opgericht, bedoeld om een oplossing te vinden voor de stikstofcrisis. Waarschijnlijk gaat het kabinet binnen enkele weken strenge maatregelen aankondigen, waar wederom miljarden mee gemoeid zijn.

Greenpeace zegt dat het vonnis „prima uitvoerbaar” is. Directeur Andy Palmen van Greenpeace noemt het „enorm triest” dat Wiersma heeft besloten om in hoger beroep te gaan. „Het is de hoogste tijd dat de minister perspectief biedt aan boeren, bouwers, industrie en de energietransitie. Duidelijkheid en betrouwbaarheid is juist waar deze sectoren om vragen.”