Estland zegt schip uit Russische schaduwvloot te controleren

De Kiwala zou onderweg geweest zijn naar de Russische havenplaats Oest-Loega. Daarbij voer het volgens de marine niet onder een vlag.

„Doel van de detentie is om de papieren en juridische status van het schip te controleren. De detentie en het onderzoek zijn op geen enkele manier gerelateerd aan schade aan kritieke infrastructuur en de inspectie aan boord wordt uitgevoerd door de betrokken instanties”, zo zei de Estse marinecommandant Ivo Värk volgens ERR.

Het hoofd van de Estse grensbewaking Veiko Kommusaar noemt het „geen geheim” dat in de Finse Golf vaker van dit soort schepen varen. „En we kunnen duidelijk zeggen dat dit onderdeel is van de schaduwvloot.”