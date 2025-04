Automatische pollenmeter moet actueel beeld geven van concentratie stuifmeel in de lucht

Met de pollenpalen is het mogelijk om binnen een seconde stuifmeel in de lucht te detecteren. Het apparaat meet verschillende optische eigenschappen van pollen, zoals fluorescentie en lichtverstrooiing, en bepaalt vervolgens met kunstmatige intelligentie (AI) om welk type stuifmeel het gaat. De palen zijn geplaatst op het dak van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Elkerliekziekenhuis in Helmond.

Patiënten kunnen straks sneller inspelen op de situatie, bijvoorbeeld door het aanpassen van hun medicatie

De gebruikelijke telmethode, die al vijftig jaar wordt toegepast, is nogal tijdrovend. Hierbij tellen onderzoekers wekelijks onder de microscoop het aantal en het type pollenkorrels in een luchtmonster. De luchtmonsters worden verzameld met een soort stofzuiger.

Dankzij de nieuwe technologie kan de monitoring nu aanzienlijk sneller en efficiënter plaatsvinden. Voor hooikoortspatiënten betekent dit straks directe en actuele informatie over de aanwezige pollen in de lucht. Hierdoor kunnen ze sneller een verband leggen met hun klachten en inspelen op de situatie, bijvoorbeeld door het aanpassen van hun medicatie of activiteiten.

Hooikoortsradar

De twee pollenpalen bevinden zich nog wel in de testfase. De komende twee jaar moet duidelijk worden in hoeverre de automatische identificaties betrouwbaar zijn.

Een beperking van het onderzoek is dat het vooralsnog om twee palen gaat. De concentratie pollen kan immers aanzienlijk uiteenlopen per locatie. De onderzoekers hopen daarom in de toekomst op meer locaties pollenpalen te kunnen plaatsen.

De gegevens die de meters opleveren, kunnen bijdragen aan nauwkeurigere pollenverwachtingen in de toekomst. Er bestaan al wel radars voor pollen, zoals de Hooikoortsradar, maar die zijn gebaseerd op modellen en niet op echte metingen.

Het hooikoortsseizoen is dit jaar eerder van start gegaan dan voorgaande jaren, meldde het Nivel vorige week vrijdag op basis van pollenmetingen. Door het droge weer blijven pollen langer in de lucht hangen.

Het aantal mensen met hooikoorts stijgt. Was dat dertig jaar geleden nog 10 tot 15 procent, nu heeft 20 tot 25 procent van de mensen een vorm van hooikoorts. De belangrijkste oorzaak is het veranderende klimaat, zei Folkert Blok, dermatoloog en oprichter van Allergie Centra Nederland, vrijdag tegen de NOS. Doordat het steeds warmer wordt, komen bomen steeds vroeger in het jaar tot bloei en ontstaat sneller overlast.