OM: zo goed mogelijk gezorgd voor Weski in detentie

De officieren van justitie in de strafzaak tegen Weski reageerden op een uitvoerig pleidooi van advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops. Zij stellen dat Weski door het OM van haar vrijheid is beroofd, toen zij na haar arrestatie in april 2023 negen dagen in een ondergrondse bunker in Kamp Zeist moest verblijven.

De detentieomstandigheden van Weski zijn een centraal discussiepunt van de strafzaak geworden nadat de Inspectie Justitie en Veiligheid daar eerder deze week stevige kritiek op uitte, op basis van onderzoek. Volgens de inspectie heeft Weski (70) kort na haar arrestatie twee jaar geleden negen dagen vastgezeten op een onwettige plek, op „een niet erkende en gecontroleerde plaats”.

Justitie zegt dat Weski daar is ondergebracht voor haar eigen veiligheid. Weski was advocaat van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Rond dat proces is „veel gebeurd”, aldus het OM, doelend op de moorden op achtereenvolgens de broer, advocaat en adviseur van de kroongetuige in die zaak.

Het OM zegt te begrijpen dat „de detentieperiode grote impact heeft gehad” op Weski, maar dat die in de bunker niet groter was dan in de reguliere penitentiaire inrichting (PI) waar zij daarna werd overgeplaatst. „Ze stond onder hoogspanning, was geestelijk en fysiek fragiel.”

De officier van justitie noemt het daarom niet nodig om extra onderzoek te doen naar de detentieomstandigheden. De advocaten van Weski willen juist de onderste steen boven over de kwestie. Ze hebben de rechtbank verzocht om nader onderzoek. De rechtbank zal daar op een later moment over beslissen.