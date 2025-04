Uitvaartbranche rond Den Haag plant meer reistijd in met NAVO-top

Uitvaartondernemers in de regio Den Haag plannen meer reistijd in door de wegafsluitingen tijdens de NAVO-top in juni. De overheid roept iedereen op van 23 tot en met 26 juni de Randstad te mijden, maar „als mensen de voorkeur geven aan een bepaalde begraafplaats, zullen we daar naartoe moeten”, klinkt het bij J. Henning Uitvaartzorg. „We zullen langer de tijd moeten nemen om bij crematoria aan de andere kant van de stad te komen”, reageert organisatie Memento Mori.