Beijing wil terughoudendheid over rol China in oorlog Oekraïne

„Wij roepen de relevante partijen op nuchter te zijn over de rol van China en zich te onthouden van onverantwoordelijke opmerkingen”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Hij herhaalde dat China zijn burgers altijd adviseert elke vorm van betrokkenheid bij gewapende conflicten te vermijden. „China is geen veroorzaker van of partij in de Oekraïnecrisis.”

Zelensky zei woensdag dat zijn land 155 Chinezen in beeld heeft die voor Rusland vechten. Hij stelde dat het Russische leger via sociale media Chinezen werft met medeweten van de Chinese regering. De president maakte een dag eerder bekend dat zijn troepen in de Oost-Oekraïense regio Donetsk tegen onder anderen zes Chinezen hadden gevochten en dat ze twee Chinezen hadden gevangengenomen.

China zei daarna dat het samen met Oekraïne onderzoek doet naar de vermeende Chinese krijgsgevangenen. Het advies aan Chinese burgers is altijd om weg te blijven van gebieden met gewapende conflicten en er niet bij betrokken te raken, luidde de reactie verder. Beijing zegt zich neutraal op te stellen als het om de oorlog gaat, maar is wel een bondgenoot van Rusland.

De Chinezen worden in Oekraïne verhoord. Volgens Zelensky wordt geprobeerd te achterhalen of de mannen instructies van Beijing hebben ontvangen. Het tweetal kan volgens Zelensky worden vrijgelaten in ruil voor Oekraïners. Rusland en Oekraïne wisselen regelmatig krijgsgevangenen uit.

De Oekraïense veiligheidsdienst SBOe meldt na het eerste verhoor dat de mannen niet gewond zijn en dat ze hebben verklaard gevangen te zijn genomen tijdens hun eerste gevechtsmissie. De jongste man is geboren in 1991 en was in China werkloos, aldus de dienst. Hij zou in China „direct” zijn gerekruteerd door Rusland en arriveerde in februari 2025 in Moskou.

De SBOe bericht dat de andere man geboren is in 1998 en in december vorig jaar zogenaamd voor toeristische doeleinden naar Rusland ging. De Chinees zou hebben verteld dat hij zich in Rusland had aangemeld voor het leger, nadat hij online een advertentie had gezien over rekrutering en een betaling van 2 miljoen roebel (ruim 21.000 euro).