Rijkswaterstaat verwacht fileleed door groot onderhoud aan A12

Tussen Veenendaal en Utrecht wordt het verouderde asfalt vervangen door stiller asfalt. Ook is er onderhoud aan verlichting, vangrails, de borden langs en boven de weg en het groen.

De afsluitingen zullen veel hinder geven, erkent Rijkswaterstaat, maar deze optie is sneller en efficiënter dan de weg bijvoorbeeld tien weekenden af te sluiten. Ook is het veiliger voor de wegwerkers als de weg helemaal dicht is.

De afsluitingen zijn van vrijdag 9 mei 20.00 uur tot en met maandag 19 mei 05.00 uur, en van vrijdag 22 augustus 20.00 uur tot en met maandag 1 september 05.00 uur. Wie in deze periodes toch die route kiest, moet rekening houden met een extra reistijd van meer dan een uur. Je kunt dan beter thuiswerken of kiezen voor de trein of de fiets, aldus Rijkswaterstaat.