Kabinet wil noodsteunpunten in het land voor crisissituaties

Door de toenemende dreiging van Rusland wil het kabinet burgers beter voorbereiden op noodsituaties zoals overstromingen, hybride aanvallen, cyberaanvallen of in het uiterste geval oorlog. Dergelijke crises kunnen leiden tot uitval van stroom, water en internet, tekorten aan goederen of schade aan voorzieningen. Over zulke situaties is decennialang niet nagedacht, aldus Van Weel.

Het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s pleitte vorige maand voor het opzetten van duizenden noodsteunpunten in het land voor crisissituaties.