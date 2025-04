Woningbrand in Amsterdamse wijk Geuzenveld

Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand ontstaan in een opslagbox en sloeg het vuur over naar een woning erboven. Nadat de brand was gedoofd, ging de brandweer over tot het ventileren van de woning om de rook eruit te krijgen.

Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten wegens de rook.