Rode Kruis haalt ruim 8 ton op voor noodhulp Myanmar

Het Rode Kruis heeft tot nu toe 840.000 euro aan donaties binnengekregen voor de getroffenen van de zware aardbeving in Myanmar. De hulporganisatie opende eind maart gironummer 7244 om geld op te halen voor noodhulp in het Aziatische land. „Helaas dreigt de ramp uit zicht te raken, ondanks de almaar groeiende noden”, meldt de organisatie. „Dat is gevaarlijk, want minder aandacht betekent minder geld voor hulpverlening. En dat kost levens.”