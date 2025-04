Alle basisscholen Baarn blijven hele dag dicht na dreigbericht

Over de aard van de bedreiging en van wie die afkomstig is, wil een woordvoerder niets zeggen. De politie onderzoekt de zaak.

Een woordvoerder van basisschool NBS wil niets zeggen over wat er is binnengekomen en ook niet of alle ouders op tijd zijn bereikt. Een verslaggever ziet dat bij basisschool Guido de Brès alle hekken op slot zijn. Er is daar geen politie. Een woordvoerster van basisschool Aloysius wil alleen bevestigen dat er een dreiging is binnengekomen en dat de school vandaag dicht is.

Scholen zouden een e-mail hebben gekregen met daarin het dreigement van het plegen van „de meest gruwelijke aanslag in de Nederlandse geschiedenis”. Een woordvoerster van de politie wil dat niet bevestigen.