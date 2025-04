Prinses Ariane stapt uit de schaduw

Prinses Ariane is donderdag de laatste van de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima die officieel volwassen wordt. Een grootse viering zal er voorlopig niet inzitten, want de prinses is zich momenteel druk aan het voorbereiden op haar eindexamen. Dat vertelden haar ouders enkele weken geleden, bij de afsluiting van hun staatsbezoek aan Kenia.

Ariane studeert op dit moment in Italië aan het United World College Adriatic, waar zij opgaat voor haar Internationaal Baccalaureaat. Het eindexamen is ook de reden dat Ariane de viering van Koningsdag dit jaar overslaat. Twee jaar geleden ontbrak haar oudere zus Alexia om dezelfde reden op de nationale feestdag in Rotterdam.

Koningsdag 2023 in Rotterdam. beeld ANP, Patrick van Katwijk

Cadeau

Vergeleken met haar zussen is Ariane nog de onbekendste prinses. Dat is niet zo verwonderlijk, want tot nog toe was ze bijvoorbeeld niet aanwezig bij persgesprekken na een fotosessie en konden journalisten haar dus ook niet rechtstreeks vragen stellen. In september zal de prinses voor het eerst aanwezig zijn bij de viering van Prinsjesdag. Ze zal dan haar cadeau dragen: het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de twee ridderorden die haar vader haar zal verlenen ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag.

Koningspaar hield dochters zo lang mogelijk in de luwte

Momenteel zien we Ariane alleen tijdens de regelmatige fotosessies en de jaarlijkse Koningsdag. Dat is een bewuste keuze van haar ouders. Willem-Alexander en Máxima stelden zich als doel hun kinderen zo lang mogelijk in de luwte te laten opgroeien en ze een zo normaal mogelijke jeugd te geven.

Voor Ariane staat het bereiken van de volwassen leeftijd dus synoniem aan het zich voorbereiden op wat vaker in de schijnwerpers staan, wat ook wel een voorzichtig begin van koninklijke verplichtingen mag worden genoemd.

Luchtwegen

Als Ariane op 10 april 2007 wordt geboren, ontstaan er vrij snel zorgen om haar gezondheid. Ze is nog maar enkele weken oud als ze met een infectie aan haar luchtwegen moet worden opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Na een behandeling van vier dagen mag ze weer naar huis.

Steun van vader. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Als de prinses acht maanden oud is, moet ze opnieuw naar het ziekenhuis vanwege een ontsteking aan de luchtwegen en een jaar daarna weer. Over Arianes medische situatie wordt verder niets meegedeeld.

Ariane groeit op in Wassenaar, op Villa Eikenhorst. Ze gaat, net als haar zussen, naar de plaatselijke Bloemcampschool en leidt een voor het oog onbezorgd leven. Een groot verschil met haar leeftijdsgenoten is dat Ariane vaak opgevangen wordt door een kindermeisje en dat er constante aanwezigheid is van beveiligers.

Na de basisschool gaat Ariane naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Net als haar zus Alexia kiest Ariane ervoor om na het vierde jaar gymnasium naar het buitenland te gaan. Ze gaat naar de bekende internationale school United World College Adriatic in de buurt van Triëst in Italië.

Voor de jongste dochter van het koningspaar is het een fase waarin ze in relatieve vrijheid haar laatste jaren richting haar volwassenheid kon doorbrengen. Tijdens Koningsdag in Emmen vorig jaar liet de prinses op een vraag van een journalist los dat ze het een mooie ervaring vindt, maar dat ze ook blij was dat tijdelijk terug was Nederland, „want ik miste mijn ouders wel”.

Studie

Welke studie Ariane na haar eindexamen op het oog heeft, is nog niet bekend. Wellicht wordt meer duidelijk als ze ook bij het persgesprek is na de fotosessie die bij de start van de zomervakantie gehouden zal worden. In principe is Ariane vrij om haar toekomst zelf uit te stippelen. Tot op zekere hoogte natuurlijk, want de ministeriële verantwoordelijkheid geldt voor alle dochters van het koningspaar, dus ook voor haar. En als zus van de toekomstige koningin van Nederland zal Ariane altijd een bijzondere positie hebben.

„Ariane is heel vrouwelijk en heel krachtig” Koningin Máxima

Ariane lijkt zich goed bewust te zijn van deze rol. De laatste jaren werd tijdens officiële fotomomenten steeds zichtbaarder dat de prinses uitgroeit van meisje tot jonge vrouw. Ze viel tijdens de laatste Koningsdagen op vanwege haar modieuze en stijlvolle kleding.

Eerste schooldag. beeld ANP, Lex van Lieshout

Scherm

Of de Nederlanders Ariane ook persoonlijk wat meer leren kennen is de vraag. Willem-Alexander en Máxima zijn altijd uiterst voorzichtig geweest in het delen van karakterkenmerken van hun dochters. Op deze manier wilden ze hun kinderen beschermen tegen allerhande meningen en oordelen. Als het koningspaar ook maar iets meedeelt over de dochters, wordt het breed uitgemeten in de media.

In het tv-interview ter gelegenheid haar vijftigste verjaardag, in 2021, liet koningin Máxima zich voorzichtig uit over haar jongste dochter: „Ze doet het heel goed op school, is heel lief en etherisch. Ze is heel vrouwelijk en heel krachtig. Ze heeft ongelooflijk veel talenten.”

De laatste keer dat Máxima zich specifiek uitliet over Ariane dateert van twee maanden geleden. Tijdens haar bezoek aan de conferentie Kliks & Kwesties: Jong en Online liet de koningin weten dat haar jongste dochter problemen ondervindt met haar zicht, door het vele kijken naar een scherm. De ogen van Ariane hebben moeite met scherpstellen. Máxima zei dat tijdens een rondetafelgesprek met beleidsmakers en jongeren.

Uitgevlogen

Arianes achttiende verjaardag is ook voor haar ouders een mijlpaal. Tijdens het persgesprek bij de afsluiting van het staatsbezoek aan Kenia werd er kort stilgestaan bij het heugelijke feit. „We zijn heel trots op haar”, vertelde koningin Máxima. De koninklijke familie moet Ariane tijdens Koningsdag missen, maar ook haar studietijd in Italië maakt het paleis leeg en stil. Máxima sprak met enige weemoed over het feit dat het ouderlijk huis een „empty nest” is. Alle drie de dochters zijn momenteel voor studie uitgevlogen. Voor Ariane is haar studie nu prioriteit, stelde de koningin, „maar als ze haar diploma heeft, hopen we haar weer te omhelzen”.