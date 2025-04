Kamer niet blij met beleid OM om vaker te straffen zonder rechter

PVV-Kamerlid Emiel van Dijk wil deze bevoegdheid van het OM inperken. Hij ziet een „negatieve spiraal naar steeds minder vervolgen en steeds minder hard straffen”. Het OM mag in tegenstelling tot de rechter namelijk geen celstraffen opleggen. Wat Van Dijk betreft moet justitie „er gewoon een tandje bij zetten”.

Ook Jesse Six Dijkstra (NSC) wil „terughoudender” zijn met de straffen zonder rechter, al is hij niet helemaal tegen de mogelijkheid. „Iets meer discussie en meedenken vanuit het parlement is hier wel op zijn plek.”

Volgens onder anderen Ingrid Michon (VVD) voorkomen strafbeschikkingen juist dat zaken op de plank blijven liggen. „De kwestie is niet cel in plaats van een strafbeschikking. De kwestie is strafbeschikking of straffeloosheid.”

Op de linkerflank waren partijen om andere redenen kritisch. Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) zei bijvoorbeeld dat slachtoffers geen kans hebben om hun stem te laten horen als het OM hun zaak afdoet. Ze wil dat meer geld naar de rechtspraak en rechtsbijstand gaat. Ook SP’er Michiel van Nispen pleitte daarvoor.

Het OM meldde vorige week dat het voorlopig geen nieuwe stappen zet om vaker strafbeschikkingen te gebruiken. Het OM draaide zijn beleid terug als het om asielzoekers gaat, waardoor het uitgangspunt weer is dat zij voor de rechter worden gebracht. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vroeg zich af of dit niet in strijd is met het principe van gelijke behandeling.

„De strafbeschikking is een cruciaal middel in de bestrijding van criminaliteit”, reageerde justitieminister David van Weel (VVD) in het debat. Beperkingen zouden leiden tot minder vervolgingen en langere wachttijden. Volgens de minister eindigden vorig jaar 100.000 van de ruim 400.000 zaken met een strafbeschikking.