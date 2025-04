Reptielen kunnen het zwaar krijgen als dit jaar ‘kurkdroog’ wordt

Sommige reptielen kruipen onder de grond om zich te verstoppen bij vuur, legt de projectleider uit. „Als de grond heel warm wordt door het vuur, dan komen ze nooit meer naar boven.” Reptielen die op tijd een vochtig plekje hebben gevonden, of een plekje waar het vuur snel genoeg overheen blaast, overleven het wel.

De afgelopen jaren hebben reptielen al een „flinke knauw” opgelopen, zegt Herder. „Vorig jaar was het extreem nat, maar de jaren daarvoor hebben we ook heel droge zomers gehad.” Over een langere termijn merkt hij de gevolgen hiervan in hoeveel reptielen vrijwilligers aantreffen.

Zo heeft de adder het lastig en neemt het aantal levendbarende hagedissen enorm af in Nederland. „Sinds 1994 tellen vrijwilligers over allerlei routes in het land de reptielen die ze tegenkomen. Daaruit kan een trend worden berekend. De levendbarende hagedis is in aantallen met 80 procent afgenomen.”

Herder vindt het schokkend om deze impact van klimaatverandering op de dieren te zien. „En het is niet alleen klimaatverandering natuurlijk, maar ook stikstofneerslag en de versnippering van leefgebieden bijvoorbeeld.”

Kennisorganisatie RAVON ziet vooralsnog geen problemen ontstaan voor vissen en amfibieën. Voor vissen is er nog voldoende water. En amfibieën hebben juist een erg goed jaar achter de rug, doordat 2024 zo nat was.