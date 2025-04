Eerste Kamer neemt onderwijsbegroting aan na lang debat

In de begroting wordt voor 1,2 miljard euro bezuinigd op het onderwijs. De wetenschap en het hoger onderwijs worden het hardst getroffen. De linkse partijen in de Eerste Kamer stemden tegen de begroting, maar er was voldoende steun van onder meer de coalitiepartijen PVV, VVD en BBB en onder meer oppositiepartijen CDA, JA21 en SGP.

In eerste instantie stond in de begroting dat voor 2 miljard euro zou worden bezuinigd, maar dat werd in de Tweede Kamer al verminderd tot 1,2 miljard euro. De totale begroting bedraagt 57 miljard euro.