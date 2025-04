Veiligheidsberaad wil meer slagkracht voor bestrijden natuurbrand

„De grens van wat we kunnen, wordt snel bereikt als er meerdere grootschalige natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden”, zegt Jack Mikkers, portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad. „Een scenario dat door de huidige droogte in Nederland steeds realistischer wordt.”

Het Veiligheidsberaad wil al langer uitbreiding van specialistische teams. Deze „kleine, slagvaardige eenheden” richten zich vooral op het weghalen van brandbare vegetatie en het bijscholen van brandweermensen. Deze teams moeten ook data verzamelen over natuurbranden en leren van incidenten zodat de bestrijding steeds effectiever kan worden.

Dit voorjaar zijn er volgens de koepel al tientallen natuurbranden geweest. „Het natuurbrandseizoen is nog maar net begonnen en we zijn meteen al geconfronteerd met meerdere natuurbranden, waaronder de grote natuurbrand in Ede”, aldus Mikkers. „Het laat het belang zien van een collectieve aanpak door veiligheidspartners, zowel qua preventie, preparatie als repressie.” Hij wil voldoende middelen om dit gedegen te kunnen aanpakken.

Bij de brand in Ede donderdag ging ongeveer 130 hectare natuur in vlammen op. Oorzaak was een rookgranaat die Defensie gebruikte bij een oefening.

De droogte neemt naar verwachting de komende weken verder toe, meldde Weeronline. Het gebrek aan neerslag en de vele uren zon vergroten het neerslagtekort, doordat meer water verdampt dan er valt.