Schip De Zonnebloem na aanvaring nog zeker tien weken aan de wal

Het schip is volledig aangepast om mensen met een lichamelijke beperking een vakantie te bieden, in Duitsland, België en Nederland. Er varen altijd veel vrijwilligers mee. Het schip werd op de Duitse Rijn, in de buurt van Wesel, aangevaren door een vrachtschip. De schipper van die boot testte positief op alcoholgebruik.

De schade is enorm, stelde de vereniging. Niet alleen het gat in de romp, maar door de klap van de aanvaring zijn er aan boord ook veel dingen kapot. Een eerste voorzichtige schatting van de kosten van de totale schade loopt in de zeven cijfers. „Bepaalde onderdelen moeten speciaal besteld worden en het is nog even afwachten hoe lang die levertijd is”, aldus kapitein Jolle Wietse Visser.

Alle vaarvakanties tot eind juni zijn geannuleerd. Er wordt gekeken naar alternatieve reizen om aan te bieden.