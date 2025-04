In het Limburgse natuurpark brak maandag brand uit, die een stuk natuur van 200 bij 200 meter aantastte. De brandweer bleef ook in de nacht van maandag op dinsdag in het gebied. „We controleren of er ergens nog warmte zit. Dat houden we dan nat. We doen dit puur preventief, zodat het niet weer oplaait.” In 2020 raakte een groot stuk bos en heide van het natuurpark zwaar beschadigd door vuur. Ook met die brand in het achterhoofd is de brandweer nu extra alert, legt de woordvoerder uit.

Over de oorzaak van de brand van maandag is volgens de woordvoerder nog niets bekend.