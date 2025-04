Amalia bedankt Madrid voor steun in periode van bedreigingen

De plaquette is op Plaza de Oriente. Burgemeester van Madrid José Luis Martínez-Almeida heeft haar maandag bij de aankomst welkom geheten. Amalia zal ook enkele woorden van dank uitspreken.

Vorig jaar werd bekend dat Amalia door zware bedreigingen een tijd in Spanje heeft doorgebracht. Inmiddels kan ze weer in Nederland wonen en studeren. Tijdens het inkomende staatsbezoek in april 2024 van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bedankte Willem-Alexander het Spaanse koningspaar dat Amalia een jaar lang in Madrid werd opgevangen.

Eerder schreef Amalia op Instagram van het koninklijk huis al kort over de komst van de tulpentuin. „Door bijzondere omstandigheden heb ik een jaar in jullie mooie Madrid mogen wonen. De warmte waarmee ik ontvangen ben heeft ervoor gezorgd dat het ook, voor een tijdje, mijn thuis kon worden”, schreef ze. „Daarvoor wil ik Madrid, haar inwoners, en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt enorm bedanken.”