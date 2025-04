Landmacht oefent weer op het gevecht tegen de Russen

De grootste oefening van de Koninklijke Landmacht van dit jaar voltrekt zich. Bastion Lion telt 4000 militairen, 1800 voertuigen en pakweg 200 drones. Dinsdag zijn eenheden van 13 Lichte Brigade vertrokken vanaf de Legerplaats Oirschot. Boxerpantservoertuigen, MB- en Amarokterreinvoertuigen en Scania-legertrucks.

De eenheden rukken vanuit Brabant op naar de frontlinie in het grootste oefendorp van Europa: Schnöggerburg op Gelände Übungsplatz Altmark, in de buurt van Maagdenburg in het voormalige Oost-Duitsland. Een afstand van een kleine 600 kilometer.

Tijdens Bastion Lion voeren 17 en 42 Pantserinfanteriebataljon van 13 Lichte Brigade en het Duitse Panzergrenadierbataillon 391 een meerdaagse aanval uit op het dorp. Eenheden van de genie, de artillerie en de luchtverdediging ondersteunen de oefening.

Militairen moeten inlichtingen verzamelen, gevaren vanuit de lucht onderkennen, obstakels op de route wegnemen en de eerste klappen uitdelen aan de vijand. Daarbij moet de logistieke keten blijven functioneren over een afstand van honderden kilometers, terwijl de onderlinge verbindingen geen moment mogen uitvallen.

Nieuw element in de oefening is het trainen met veel slachtoffers. Gesneuveld en gewond. De geneeskundige keten van de krijgsmacht krijgt het daarbij zwaar voor z’n kiezen. Oefeningen sluiten ook daarin steeds nauwer aan bij de harde realiteit van oorlog.

Geweren, rantsoenen en drinkwater. Alles krijgt een plekje aan boord van de Boxer-pantservoertuigen. Een militair moet op een rantsoen 24 uur kunnen leven. beeld ANP, Rob Engelaar

De geneeskundige keten van de krijgsmacht krijgt het zwaar voor zijn kiezen met veel gewonde en gesneuvelde manschappen tijdens de oefening. beeld ANP, Rob Engelaar

Bastion Lion is een multinationale oefening waarin onder andere twee Nederlandse gevechtsbataljons en een Duits bataljon samenwerken. beeld ANP, Rob Engelaar