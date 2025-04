Pegida-voorman verbrandt Koran voor stadhuis Amsterdam; „Ik wil Nederland wakker maken”

Wagensveld kondigde de actie aan de Amstel vooraf aan en had een vergunning aangevraagd. Met een gasbrandertje stak de Pegida-leider op een door de politie leeggeveegd Stoperaplein de Koran in brand. De Pegida-voorman is al verschillende keren opgepakt in Nederland om zijn acties.

Voordat Wagensveld voor de Stopera de Koran verbrandde, zei hij dat zijn demonstratierecht niet wordt geborgd. Volgens hem omdat hij niet verbindend zou zijn. „Ik wil helemaal geen verbinding. Ik wil Nederland wakker maken”, zei Wagensveld in een kort statement. „Nederland meet met twee maten. Het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting zijn niet voor iedereen gelijk.”

Het verbranden van de Israëlische vlag in Amsterdam van afgelopen weekend kon volgens Wagensveld plaatsvinden zonder een grote politiemacht, omdat er geen Joodse mensen met stenen gooiden of aanvallen uitvoerden. Wanneer iemand tegen de ideologie van de islam demonstreert, vindt men het volgens Wagensveld normaal dat geweld wordt gebruikt. „Ik vind dat niet normaal.”

Hamas

Tijdens zijn eenmansactie waren tientallen tegendemonstranten op de been. De opgefokte groep scandeerde luidkeels „Allahu Akbar”. Een demonstrant droeg een hoofdband van de Palestijnse terreurgroep Hamas.

Het plein voor de Stopera was afgezet door de politie. Zeker vijftien politiebusjes, zes politiepaarden, een drone en vele tientallen agenten met wapenstok moesten de orde bewaren en de tegendemonstranten op afstand houden.

De politierechter in Arnhem legde Wagensveld donderdagmiddag een taakstraf van twintig uur en een voorwaardelijke celstraf van een week op voor een andere zaak. De rechter achtte Wagensveld schuldig aan het beledigen van de islamitische gemeenschap in Nederland, het beledigen van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en het overtreden van een gebiedsverbod in Arnhem. Naast de taakstraf moet hij 500 euro overmaken aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

In augustus vorig jaar veroordeelde het gerechtshof in Den Haag Wagensveld in hoger beroep tot een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur. Ook toen ging het om groepsbelediging: de Pegida-voorman had moslims vergeleken met nazi’s.