Grote schrik na explosie auto Dam Amsterdam; „Ik zag de bestuurder uit de auto klimmen”

De politie sloot de Dam direct hermetisch af voor het publiek. Winkels en restaurants moesten hun deuren sluiten. Een fiets ligt achteloos op straat voor Nationaal Monument op de Dam.

Ooggetuigen reageren geschrokken. „Wij hoorden een harde explosie en zagen direct een grote grijze wolk op de Dam”, vertelt een geschrokken manager van restaurant-loungebar Majestic op het plein naast het Nationaal Monument. Haar naam wil ze niet in de krant. „Na de explosie zag ik de bestuurder uit het raam van de auto klimmen. Hij liep rondjes, niet schreeuwend. Met gescheurde kleren.”

„Hij liep rondjes, ging liggen en stond weer op; de politie taserde hem” Majestic-medewerker

Een collega van Majestic schiet te hulp. „Ik liep met een brandblusser naar de brandende man. Een agent pakte de schuimblusser en doofde de vlammen.” De Majestic-medewerker –snor, ringbaardje­– laat een videootje zien. Op de videobeelden is te zien dat de politie op afstand de man onder schot houdt. „Hij liep rondjes, ging liggen en stond weer op; de politie taserde hem”, zegt de medewerker. „Hij was stil en liep rondjes.”

Goed mis

De Majestic-manager ziet direct na de ontploffing een menigte dagjesmensen zich uit de voeten maken. „Ze renden deze kant op. Dat gaf direct het idee dat het goed mis was.” Rugzakken blijven achter op de stoep voor het Nationaal Monument.

„Je schrikt”, zegt ze even na het incident op het terras van Majestic. „Dit maak je niet dagelijks mee. Dit wil je ook niet meemaken.” Wat voor gevoel houdt ze aan het voorval over? „Ik voel me zenuwachtig, ja toch wel. Een dag om nooit te vergeten. Het is een wonder dat er verder niemand gewond is geraakt.”

De brandweer blust een brandende auto en ambulancemedewerkers plaatsen de bestuurder met gescheurde, deels verbrande kleren en ontblote benen op een brancard in de ambulance. Met sirenes en zwaailichten vertrekt de ambulance van de plaats des onheils. De brandweer moet moeite doen de auto te blussen.

De Majestic-medewerker wil niet speculeren over het motief. „Een aanslag? Of zelfmoord? Een aanslag had hij waarschijnlijk anders aangepakt.” De Dam werd vorige week nog opgeschrikt doordat een man vijf willekeurige omstanders met een mes in de rug stak.

Onderzoek

Aan de brand ging een ontploffing in het voertuig vooraf, meldt de politie op basis van camerabeelden. „Op dat moment bevonden zich behoorlijk wat mensen vlak bij het voertuig”, aldus de politie op X. Voor zover bekend is volgens de politie van hen niemand gewond geraakt. De politie meldt dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse komt om verder onderzoek te doen bij het voertuig. De Dam is daardoor voorlopig grotendeels afgezet en er zijn veel hulpdiensten ter plaatse.

De bestuurder van de auto is gewond geraakt. De politie houdt rekening met opzet.

Pegida

Het incident met de brandende auto vindt plaats op dezelfde dag dat Pegida rond 18.00 uur bij de Stopera een Koran wilde verbranden. Pegidavoorman Edwin van Wagensveld stond eerder deze middag terecht bij de rechtbank in Arnhem.

Verder vindt deze donderdag een bezichtiging plaats van een replica van een Hamastunnel voor de Universiteit van Amsterdam om aandacht te vragen voor het lot van gijzelaars. De Universiteit van Amsterdam heeft besloten banden met de Hebrew Universiteit te verbreken. Voor het kunstwerk met de terreurtunnel was al veel politie op de been.