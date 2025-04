Politie onderzoekt meldingen fatbikers die mensen slaan in Meppel

Binnenland

In de omgeving van Meppel zijn onlangs meerdere mensen geslagen door jongeren op een fatbike. De politie in Zuidwest-Drenthe zegt daarover de afgelopen dagen meerdere meldingen te hebben binnengekregen. De incidenten gebeurden in het gebied tussen het Drentse Meppel en Staphorst in Overijssel.