China als opkomende wereldmacht: worden onze christelijke normen en waarden straks met voeten getreden?

„De Russen zijn in de geschiedenis keer op keer in de hoek gezet door het Westen. Die voelen zich bedreigd, of dat nu terecht is of niet”, aldus Vermeij. „Je moet de Rus en de geschiedenis een beetje kennen om te snappen waar de oorlog in Oekraïne vandaan komt.”

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is de NAVO gestaag uitgebreid richting het oosten, iets waar Rusland zich al decennialang tegen verzet. „De vraag is of het Westen niet heeft bijgedragen aan de spanningen. In mijn tijd bij de NAVO heb ik er ook steeds op gehamerd dat we Rusland serieus zouden nemen. Maar we bleven ze, onder leiding van de Verenigde Staten, in de hoek zetten”, aldus Vermeij.

Toch noemt hij de inval van Rusland in Oekraïne „verderfelijk”. Vermeij: „De Russische president Poetin gebruikt de NAVO als excuus, maar Rusland heeft zelf ook imperialistische ambities.” De rol van Amerika in dit conflict roept eveneens vragen op. „De VS hebben een geschiedenis van militaire interventies, vaak met eigenbelang als drijfveer. Dat is hier niet anders. Wie denkt dat deze oorlog enkel over vrijheid en democratie gaat, kijkt te simplistisch.”

Maar ook andere delen van de wereld moeten we niet vergeten, vindt de voormalige generaal. Zo groeit China langzaam maar zeker uit tot een wereldmacht. „Als we door de bril van Trump zouden kijken, is China alleen maar een dreiging omdat ze economisch en militair sterker worden. Maar ik denk dat wij dat als christenen anders zouden moeten zien. Onze normen en waarden, die ook in onze grondwet zijn verankerd, worden door China met voeten getreden. En: wie betaalt, bepaalt.”

Volgens Vermeij is het belangrijk om nuchter te blijven en niet mee te gaan in angst of propaganda. „God bepaalt wat er met deze wereld en met die zogenaamde grote leiders, die ook gewoon kleine mensjes zijn, gebeurt. En daarop mogen we vertrouwen.”