Astronauten die maanden in ISS zaten willen wel weer naar ruimte

Wilmore en Williams reageerden diplomatiek op vragen over hun lange verblijf in de ruimte. Trump verweet zijn voorganger Joe Biden de astronauten te hebben „achtergelaten” in het ISS, maar daar was volgens het tweetal geen sprake van. „We hebben veerkracht getoond en laten zien dat we in staat zijn om er het beste van te maken na een onverwachte wending”, aldus Williams.

De astronauten houden vertrouwen in Boeing en zeggen opnieuw aan boord van een Starliner te stappen. „We gaan alle problemen oplossen en ervoor zorgen dat het werkt”, aldus Wilmore.