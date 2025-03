Patiënten liepen aanbod donornier mis door fout software-update

Binnenland

Twaalf Nederlandse patiënten hebben een aanbod voor een donornier misgelopen door een fout in de update van software bij Eurotransplant. Deze Europese organisatie regelt de toewijzing van donororganen aan patiënten in acht aangesloten landen. De fout deed zich voor van juli tot oktober 2024, meldt zorgminister Fleur Agema maandag in een Kamerbrief.