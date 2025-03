Rechters in Belgische drugszaak met ‘Bolle Jos’ mogen blijven

Het wrakingsverzoek was ingediend door de advocaat van verdachte Tom Bastiaanse, die vond dat de rechters het hem onmogelijk maakten zijn cliënt goed te verdedigen. Aanleiding was dat de rechters een verzoek van de raadsman hadden afgewezen om later te pleiten. Bastiaanse was net overgeleverd door Spanje en had nog niet met zijn advocaat kunnen overleggen. Het hof van beroep vindt dat de verdachte daar zelf ook verantwoordelijk voor is. Hij knipte in 2023 zijn enkelband door en vertrok naar Spanje.

‘Bolle Jos’ Leijdekkers is niet aanwezig bij het proces. Hij is op de vlucht en zit mogelijk in Sierra Leone. Costa geldt als een van de grootste drugsprocessen in de Belgische geschiedenis.