Basisschool De Olijfboom stapt over op open aannamebeleid: „Christelijke identiteit staat nu stevig genoeg”

Sinds de oprichting in 2011 heeft de christelijke basisschool een gesloten aannamebeleid gehad. „Ouders die bij de nieuwe school betrokken waren wilden graag een echt christelijke school”, licht directeur Renate de Jong toe. „Zij zagen bij andere scholen in Deventer de christelijke identiteit verwateren, totdat die weinig meer was dan een bordje op de gevel. Daarom kozen zij toen bewust voor een gesloten beleid.”

De Olijfboom is sinds vier jaar aangesloten bij evangelische scholengroep De Passie. De andere vier basisscholen van de Passie voeren al langer een open beleid. Nu zet ook de Deventerse basisschool die stap. De Jong: „Na veertien jaar staat onze christelijke identiteit stevig genoeg om onze school ook open te kunnen stellen voor kinderen van ouders die niet gelovig zijn.” Het personeelsbeleid blijft wel gesloten.

Bubbel

Tot nu toe werden alleen kinderen toegelaten van christelijke ouders die ook actief met hun geloof bezig zijn. De Jong moest daarom met enige regelmaat kinderen afwijzen. Dat vond ze vervelend, vertelt ze. „Maar het gesloten beleid heeft wel goed gewerkt om een stevig christelijke school te kunnen opbouwen.”

Uit een peiling onder ouders, voorafgaand aan dit besluit, bleek dat een ruime meerderheid voorstander is van een open toelatingsbeleid. Ongeveer 10 procent stemde tegen, 20 procent was neutraal. De Jong: „Veel ouders zeggen: „Hèhè, eindelijk.” Ze vinden het goed dat hun kinderen niet alleen in hun eigen christelijke bubbel opgroeien, maar ook kinderen tegenkomen met andere overtuigingen.”

„Tegen ongelovige ouders zeg ik: Jullie lopen het ‘risico’ dat je kind in Jezus gaat geloven” Renate de Jong, directeur De Olijfboom

De directeur is niet bang dat het verbrede beleid ten koste gaat van de christelijke identiteit van de school. „Er zal best wat veranderen, maar we zijn niet bang voor verwatering. Door ons personeelsbeleid gesloten te houden, denken wij dat we onze identiteit kunnen waarborgen.”

Bidden

De Jong voert een kennismakingsgesprek met alle ouders die hun kind hebben aangemeld. „Daarin leg ik uit hoe onze christelijke identiteit volledig is verweven met ons onderwijs. We verwachten dat ieder kind meedoet met bidden en christelijke vieringen. Ook moeten ouders niet afwijzen wat de juf zegt over het christelijke geloof, want dan brengen ze hun kinderen in verwarring. Ik zeg er altijd bij: „Jullie lopen het ‘risico’ dat je kind in Jezus gaat geloven.””

De Jong hoopt dat de beleidswijziging zorgt voor meer verbinding met de buurt waarin de school staat. „Veel buurtkinderen waren eerst niet welkom. Dat wilden we graag veranderen. We zijn een fijne school, dat gun ik alle kinderen. Onze hoofdtaak blijft het geven van onderwijs, maar op deze manier krijgen we er een missionaire taak bij.”