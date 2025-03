Tienduizenden euro’s ingezameld na brand zorgboerderij Tricht

De hulpactie is gestart op Gofundme, een online platform voor geldinzamelacties. Zaterdagochtend rond 11 uur hadden krap 2000 mensen inmiddels meer dan 75.000 euro bijeengebracht voor gedupeerden van de brand in Tricht, nabij Geldermalsen. Donderdag brandde de zorgboerderij en het dagactiviteitencentrum van de reformatorische zorgorganisatie Siloah tot de grond toe af. Cliënten en zorgverleners kwamen met de schrik vrij.

De organisator achter de inzamelingsactie zegt aangenaam verrast te zijn over de tienduizenden euro’s die tot dusver zijn gedoneerd. „Dat bedrag gaat mijn verwachtingen ver te boven”, zegt hij desgevraagd via de telefoon. De initiatiefnemer, een man uit reformatorische kring, zegt „betrokkenheid” te hebben met de cliënten van Siloah. „Zij hebben een traumatische gebeurtenis meegemaakt. Met het opgehaalde geld kunnen ze bijvoorbeeld nieuwe gereedschappen aanschaffen.”

De organisator wil anoniem blijven. Zijn naam is bekend bij de redactie van het RD. Siloah weet die naam ook en heeft contact met de initiatiefnemer. Dat bevestigt Jan van Ginkel, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorggroep Sirjon, waar Siloah onder valt, zaterdag desgevraagd. „De particuliere crowdfunding is vanuit hartelijke betrokkenheid met onze cliënten gestart. We hebben contact met de initiatiefnemer over een zorgvuldige afhandeling van deze actie.”

Nieuwe jas

De komende week kunnen de cliënten voor dagbesteding terecht bij de Siloah-locatie Saron in Geldermalsen, op enkele kilometers afstand van de afgebrande zorgboerderij. Sinds de brand donderdag kreeg de zorgorganisatie zo’n twintig vervangende locaties aangeboden. „Zowel van andere zorgorganisaties als van particulieren.” Komende tijd bekijkt Siloah waar de cliënten het best terechtkunnen.

Van Ginkel is blij met alle bijstand, zeker ook vanuit reformatorische kring. „Dat is fantastisch. We krijgen ook praktische hulp. Zo kregen cliënten van wie de jas was verbrand een nieuw exemplaar aangeboden.”