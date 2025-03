Israël reageert met aanval op Beiroet op raketaanvallen vanuit Libanon

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag de wijk Hadath, een van de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, bestookt, meldden media in Libanon. Het leger van Israël had daar een droneopslagplaats van Hezbollah op het oog. Het zuiden van Beiroet geldt als een bolwerk van de Libanese terreurorganisatie. Volgens het ministerie van Gezondheid van Libanon zijn bij de beschietingen zeker zes gewonden gevallen. Voor de aanval van vrijdag had het Israëlische leger bewoners in het zuiden van Beiroet opgedragen onmiddellijk het gebied rondom „Hezbollahfaciliteiten” te verlaten.

De aanval was een reactie op twee raketten die vanuit Libanon op Israël waren afgevuurd. Eén raket werd neergehaald, de tweede kwam neer in Libanees grondgebied. Vorige week zaterdag werd ook al vanuit Libanon een raket op Noord-Israël afgevuurd. Hezbollah ontkent betrokkenheid bij beide aanvallen. Volgens de terreurorganisatie probeert Israël voorwendselen te creëren voor voortzetting van zijn militaire acties in Libanon.

De strijd tussen Hezbollah en Israël kwam in november –na ruim een jaar vechten– door een bestand tot stilstand. Er werd afgesproken dat Hezbollah zijn wapens uit Zuid-Libanon zou verwijderen en Israëlische grondtroepen zich zouden terugtrekken uit het land. Beide partijen hebben elkaar sindsdien beschuldigd van het niet volledig uitvoeren van de overeenkomst.

Opheldering

De Libanese president Joseph Aoun stelde vrijdag dat de Israëlische aanval op Beiroet niet is gerechtvaardigd. Ook voegde hij eraan toe dat Hezbollah waarschijnlijk niet achter de raketaanvallen op Israël zit en dat zijn regering het leger van Libanon heeft opgedragen de personen te identificeren en te arresteren die verantwoordelijk zijn voor de raketaanval.

De Franse president Emmanuel Macron noemt de Israëlische aanval „onacceptabel”

Ook de Franse president Emmanuel Macron –die vrijdag met Aoun overleg voerde over economische hervormingen en inspanningen om de situatie in Libanon te stabiliseren– heeft zich kritisch uitgelaten over de Israëlische aanval. Die is „onacceptabel” en in strijd met de wapenstilstand van november, sprak hij.

Frankrijk en de Verenigde Staten waren betrokken bij de totstandkoming van het bestand tussen Israël en Hezbollah en houden toezicht op de naleving. Macron stelt dat het niet naleven van de wapenstilstand slecht is voor de veiligheid van Israël. De Franse president zei ook zijn Amerikaanse collega Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te zullen bellen om opheldering te vragen over de Israëlische aanval.