Lonen apotheekmedewerkers 20 procent omhoog na hoofdlijnenakkoord

Vakbond CNV is hoopvol dat er binnenkort een nieuwe cao is. Volgens de vakbond is de loonsverhoging nodig om de achterstand op andere sectoren te verkleinen.

In het hoofdlijnenakkoord staan ook andere afspraken. Zo moeten apotheken in de toekomst op een andere manier hun vergoedingen krijgen. Ze worden nu betaald op basis van de hoeveelheid medicijnen die ze verstrekken. Dat moet veranderen in een vergoeding voor de geleverde zorg. Hoe dat precies gaat, moet in de komende jaren worden uitgewerkt. „Het is een erkenning dat medewerkers van apotheken zorgprofessionals zijn. Ze zeggen: wij zijn geen verkopers, wij werken in een cruciale keten”, aldus een CNV-woordvoerster.

Het hoofdlijnenakkoord werd bereikt na bemiddeling van oud-minister Martin van Rijn. Het kabinet had hem gevraagd de impasse in de onderhandelingen over de cao voor apotheekmedewerkers te doorbreken. Eind vorig jaar legden de werknemers meerdere keren het werk neer voor een nieuwe cao. Die acties waren opgeschort vanwege de bemiddeling van Van Rijn, en dat blijft voorlopig zo.

In de afgelopen weken zijn nieuwe akkoorden bereikt voor de thuiszorg en verpleeghuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de ziekenhuizen. In de kinderopvang hebben FNV-leden tegen het eindbod van de werkgevers gestemd, CNV-leden zijn wel voor.