Rechtszaak over doodschieten Bigidagoe roept hevige emoties op

De rechtbank toonde onder meer beelden van de ruzie die aan de schietpartij voorafging en een fragment waarop vier schoten te horen waren. De rapper van formatie Zone 6 werd geraakt in zijn hart, lever en nier.

Na het zien van de beelden riep de moeder van Bigidagoe dat ze de verdachte haat. De broer van Silos is weggelopen en kan de rest van het strafproces niet langer aan, liet zijn advocaat weten.

De schietpartij was op zondag 25 februari vorig jaar om iets voor 05.30 uur na afloop van een feest in een partycentrum aan de Rhoneweg. De 21-jarige verdachte Shairone S. heeft in de rechtbank bekend te hebben geschoten op de groep waarin het slachtoffer zich bevond. Dat deed hij met een wapen dat hij kreeg aangereikt.

De moeder van Bigidagoe zei in haar slachtofferverklaring dat haar grootste nachtmerrie werkelijkheid was geworden. „Je hebt mijn kind vermoord, zinloos om het leven gebracht. Hij had niets met jullie ruzie te maken”, zei ze. „Je hebt geen idee wat voor leed je hebt veroorzaakt. Je hebt ons leven helemaal op de kop gezet. Of het nu een gerichte actie was of een domme achterlijke vergissing, dit kan ik je nooit vergeven.”

Ook de vriendin van het slachtoffer en zijn vader maakten gebruik van hun spreekrecht. Een advocaat sprak namens de vader: „Mijn zoon Danzel is op een laffe en gruwelijke manier vermoord. Wat ik voel, gaat verder dan verdriet. We leven in een nachtmerrie waaruit we nooit meer zullen ontwaken.”

Bigidagoe was op het moment van de moord in afwachting van een uitspraak van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had tegen hem vier jaar cel geëist in een strafzaak die ging over de ontvoering van een rivaliserende rapper.

Het OM komt vrijdagmiddag met de strafeis in de zaak tegen S.