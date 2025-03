Hulporganisaties staan paraat na aardbeving Myanmar

Binnenland

Hulporganisaties in Nederland staan paraat om na de zware aardbeving in Myanmar de getroffen gebieden bij te staan. Het Rode Kruis in Myanmar en Thailand monitort „de situatie nauwlettend, om zo goed mogelijk te kunnen helpen waar nodig”, zo laat de Nederlandse tak weten. Het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR), gespecialiseerd in het zoeken en redden van mensen die bedolven zijn na een instorting, heeft nog geen hulpverzoek gekregen.