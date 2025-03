Zeker 1000 doden door aardbeving in Myanmar

In Vietnam verblijven momenteel ongeveer 150 Nederlandse reizigers via TUI en Djoser. Dit laten de reisorganisaties weten na de zware aardbeving in Myanmar, die ook in onder meer Vietnam te voelen was.

Via Djoser zijn op dit moment zo’n honderd Nederlandse reizigers in Vietnam. „Onze reizigers zijn veilig en kunnen hun reis zoals gepland vervolgen”, stelt een marketingmedewerkster. De ongeveer vijftig reizigers via TUI waren volgens een woordvoerster van die reisorganisatie tijdens de beving niet in het gebied waar de schok voelbaar was.

TUI heeft daarnaast zo’n vierhonderd Nederlandse reizigers in Thailand op dit moment. De woordvoerster laat weten dat de reizigers in beide landen ongedeerd zijn. „Een klein aantal” mensen was tijdens de aardbeving in Bangkok. In die Thaise stad zijn zeker drie mensen omgekomen nadat een pand in aanbouw was ingestort. „We hebben hen per sms geïnformeerd de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen”, meldt ze over de reizigers in Thailand.

De medewerkster van Djoser zegt verder dat dit weekend wel weer gewoon nieuwe mensen via de reisorganisatie naar Thailand gaan. Ze stelt dat hun reis kan doorgaan zoals gepland. Branchevereniging ANVR schatte eerder vrijdag dat waarschijnlijk een paar duizend Nederlandse zakenreizigers en vakantiegangers via aangesloten reisorganisaties in Thailand zitten.