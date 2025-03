Politie in Amsterdam ontdekt 75.000 joints, geld en drugs

In een bedrijf aan de Nieuw-Zeelandweg in het Westelijk Havengebied troffen agenten 90 kilo softdrugs en ongeveer 10.000 joints aan. Na onderzoek werden in een ander bedrijf in Amsterdam-Noord nog eens 35 kilo softdrugs, 65.000 joints en ruim 192.000 euro aan contant geld gevonden.

De opgepakte vrouw en drie mannen zitten niet meer vast, maar zijn nog wel verdachten.