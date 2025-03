Binnenland

Nederlandse F-35’s die tijdelijk in Estland zijn gestationeerd, hebben boven de Oostzee twee Russische vliegtuigen onderschept toen ze NAVO-gebied naderden. Het was de twaalfde keer dat de vliegers in actie kwamen, meldt Defensie woensdag. Er zijn daarbij in totaal 22 Russische vliegtuigen geïdentificeerd.